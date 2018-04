GUIDO FRASSANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il doloroso annuncio la moglie Anna, le figlie Claudia con Roberto e Elena con Paolo, i nipoti Emilia, Nicola, Silvia, Sebastiano, Giorgio con Marianna e il piccolo Tito, il fratello Sergio, le cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 14 aprile alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Vianino indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 aprile 2018Ï Fiorenza e IvanDaniele, Giuliana, Beatrice e Costanza si stringono a Anna, Elena, Claudia e familiari per la perdita del caro14 aprile 2018