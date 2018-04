ADRIANO MANICI

«Ho combattuto la buona battaglia,ho terminato la mia corsa,ho conservato la Fede».(2Tim 4,7)È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Graziella, i figli Marco con Marcella, Matteo con Teresa e il piccolo Adriano, il fratello Nullo con Graziella, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì16 aprile alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato di Langhirano in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di San Giovanni in Anzolla, indi per il tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Anzolla.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai professionisti che lo hanno assistito e curato negli anni: ai medici Massimo Riccardi, Gianluca Gonzi e alle rispettive equipe, vero vanto per questa Città.Alle infermiere della Terapia Semintensiva Pneumologica ed in particolare modo a Manuela Bonomini, che con i suoi gesti di cura onora tutta la professione.Agli infermieri domiciliari Fabio Milazzo e Simona Ferrari e al medico curante Paolo Zammarchi per la disponibilità e la professionalità dimostrate.Alle assistenti domiciliari sociali per l'amorevole cura e a Samuel di Medigas.Un grazie di cuore vada al «Segretario» Matteo Petrolini, amico di una vita e amato come un figlio.Non fiori ma offerte alla Croce Rossa Italiana di Tizzano.14 aprile 2018Ï Anna ed Aldino IllariuzziÏ Famiglie Petrolini e Colla LellaÏ Fam. Gianni RossiÏ Filippo Taormini e famigliaÏ Fam. Beppe TrombiÏ Felice, Fausto, Paola Rozzi e fam.Ï Fam. Antonio GelminiÏ Fam. Silvestro BragazziÏ Giovanni e Mina FracassiÏ Marco Galvani e IleniaÏ Patti Luca e SilvanaÏ Rozzi Pietro e famigliaÏ Mara e Liliana MoriniÏ Fam. Enrico MiglioriniÏ Ugo, Rosetta e GiulianaÏ Fam. Massimo e Giancarlo FerraiaÏ Antonella e IoleÏ Fam. Robusti e ZammarchiÏ Fam. Bruno BragazziÏ Manici Pietro e famigliaÏ Mario e Orietta IllariuzziÏ Francesco Beghini e fam.Ï Mario Lazzari e fam.Ï Giancarlo e Mirella Rossi e famiglieÏ Giorgio, Adrastina, Giulietta e famiglieÏ Fam. Renzo RavanettiIl fratello Nullo, la cognata Graziella, la nipote Maurizia con il marito Davide si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro14 aprile 2018Il cugino Giovanni e famiglia si stringono a Graziella, Marco e Matteo per la grande perdita di14 aprile 2018Ciaograzie per i bei momenti passati insieme e per i tuoi insegnamenti.Matteo.14 aprile 2018Vanda, Lina, Antonia con rispettive famiglie sono vicine ai famigliari in questo doloroso momento per la perdita del caro14 aprile 2018