DANILO PIERACCIONI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Lo annunciano la moglie Ersilia, le figlie Dina con Gian Carlo, Cristina con Valter, i nipoti Erica, Enrico con Cristina, Elisa con Pietro, fratello, sorella cognati e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 16 aprile alle ore 13.30 partendo dalla casa del Commiato Sant'Ilarlio (via Zanardelli,11 Parma) per la chiesa di Eia indi al cimitero locale.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.L'ultimo saluto al sig. Danilo potrà essere dato oggi dalle ore 15 alle ore 18 e domani dalle ore 10.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale del Reparto Utic dell'Ospedale Maggiore.Un sincero grazie al Dott. Stefano Coli, Dott. Antonio Tarasconi e Dott. Edoardo Picetti per la premura e l'umanità dimostrate.15 aprile 2018Ï Alberta e Mara GennariÏ Donninotti Marino, Claudio, Massimo e famiglieÏ Vilma e AttilioÏ Famiglia BarattieriÏ Famiglie Tondelli Gincarlo e SimonaÏ Famiglie FreddiÏ Fam. Ferrari AlbertoÏ Fam. Armanini AntonioÏ Fam. Tarana GiulianoÏ Fam. Gandolfi GiuseppeÏ Fam. Freddi AmintaÏ Fam. Stagna StefanoÏ Fam. Canali ErmesÏ Fam. Gorreri IvanoÏ Fam. Marchese GiorgioÏ Giuliana, Betta e Maria ChiaraÏ Freddi PiergiorgioÏ Terzi RobertoÏ Lorenzo e StefaniaÏ Lino, Anna e MicheleÏ Luisa e Ivo GrentiÏ Stefania e DimitriÏ Cinzia e Giovanni ComelliÏ Fratelli Ziliani e famiglieÏ Famiglia Giuseppe, Marta CudiaÏ Ida e Romano ContiRicorderemo sempre con affetto il caro zioAnnita, Ileana, Franco, Oreste e famiglie.15 aprile 2018Le famiglie del Condominio San Pancrazio sono vicine con profondo affetto in questo triste momento a Cristina e famigliari tutti per l'improvvisa scomparsa del loro caro adorato15 aprile 2018Luciano, Aldina e Giuliano piangono la scomparsa dell'amicoricordando i bei momenti trascorsi insieme e abbracciano forte Ersilia, Adina e Cristina.15 aprile 2018In questo triste momento siamo vicini ad Ersilia, Dina, Cristina e famiglie per la scomparsa del loro caroFamiglia Pigorini Andrea e famiglia Signifredi Franco.15 aprile 2018Angela, Marinella e Claudio, Daniela con Andrea, Igor, Dario con Erika, partecipano commossi al lutto che ha colpito Enrico, Elisa, Dina e famigliari tutti per l'improvvisa perdita del loro caro15-4-2018Ci stringiamo con grande affetto a Cristina per la perdita del caro papàNadia, Moira, Monica, Alessandra, Luciana, Monica, Sara, Fabrizia, Monica, Daniela, Elena, Massimo, Barbara e Lorenzo.15 aprile 2018Patrizia con Antonio e Riccardo, Tiziana con Luca, Laura, Maria, Debora, Laura, Mariarosa con Vittorio e Manuela, Luciana con Stefano, sono vicini a Dina e famiglie per la perdita del caro15 aprile 2018Le amiche Giovanna, Rosanna, Lina e Rita partecipano al lutto di Ersilia, Dina e Cristina per la perdita del loro caro15 aprile 2018