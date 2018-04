GABRIELLA PONSERO

Ha portato in Cielo la sua dolcezza la nostraLa piangono il marito Fabrizio con Pieri e Paolo, la sorella Anna con Paolo, Elisabetta con Stefano e Gwen.I funerali avranno luogo martedì 17 aprile, partendo dalle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa della Santissima Annunziata ove alle ore 10 sarà celebrato il rito funebre, indi al cimitero di Medesano.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella chiesa della Santissima Annunziata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 aprile 2018Ï Marisa Barbieri e famigliaÏ Franco, Cinzia, Giacomo, AlbertoGege, Paola, Giovanna e Giuseppe si stringono con affetto a Fabrizio per la perdita della cara15 aprile 2018Isabella con Pietro, Gigi con Giovanna e figli, Carla con Claudio abbracciano con affetto Fabrizio, Anna e familiari tutti ricordando la forza e la dolcezza della cara15 aprile 2018Siamo vicini a Fabrizio nel ricordo della dolceNicoletta, Simone, Giorgio e Carlotta.15 aprile 2018Annalisa con Paolo e Rocco e Silvana con Cristiana, Francesco e ragazze si stringono affettuosamente a Fabrizio e ad Anna nel dolore per la perdita dell'indimenticabile15 aprile 2018Maurizio, Paola e Mariapaola sono vicini con affetto a Fabrizio per la perdita della cara15 aprile 2018Caro Fabrizio, ricordiamo con affetto la carae ti siamo vicini nel tuo dolore.Patrizia, Giulia, Sara e Marco Mazzieri.15 aprile 2018