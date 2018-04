ERMANNA ZONI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio annuncio il nipote Lorenzo, la nuora Enrica, la sorella Iones, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 17 aprile alle ore 10 nella Cappella della Casa degli Anziani di Collecchio, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la Casa degli Anziani.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico per le amorevoli cure prestate.16 aprile 2018Ï Peri Bianca e famigliaLa sorella Iones Zoni con le famiglie di Gianni e Giuliano e nipoti Nicola e Paolo partecipano al lutto per la scomparsa della cara16 aprile 2018Carati ricorderemo sempre per il tuo sorriso accogliente, la tua bontà e per il coraggio con cui hai saputo affrontare le prove della vita.Ci stringiamo in un affettuoso abbraccio a Enrica e Lorenzo.Maria Luisa, Brenno, Chiara e Valentina.16 aprile 2018