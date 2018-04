MARIA CORINTI

E' mancata ai suoi caridi anni 79Lo annunciano con dolore il marito Gianni, il figlio Claudio con Roberta, la figlia Katia con Francesco, gli adorati nipoti Mattia, Lorenzo, Simone ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 17 alle ore 15 partendo a piedi dall'abitazione in via Perosi, 14 in Busseto per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera in chiesa collegiata dopo la S. Messa vespertina delle ore 18.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2018