JADER BOSCHI

E' mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano Bice e Stefano con Enrica e Bianca Maria.Martedì 17 aprile alle ore 9.00, la cara salma di Jader, dopo la Benedizione, partirà dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.16 aprile 2018Ï Grazia Chiapponi e fam.Rosetta, Luisa e famiglie sono vicine a zia Bice, Stefano e famigliari per la perdita di16 aprile 2018Tita, Roberto, Angela, Umberto e famiglie abbracciano zia Bice, Stefano, Bianca, Enrica nel ricordo del caro16 aprile 2018Cesare e Piermarina, con Elena, Chiara e Matteo stringono in un forte abbraccio l'amico Stefano e i suoi famigliari condividendone il profondo dolore e ricordando con affetto e profonda stima il papà signor16 aprile 2018Vanessa, Tommaso e Maria sono vicini a Stefano, Enrica, Bianca Maria e Bice per la perdita dell'indimenticabile16 aprile 2018Partecipiamo con affetto al grande dolore di Stefano e famiglia per la perdita del papà signorGiulio e Silvia, Matteo e Annalisa, Andrea e Dina.16 aprile 2018Gli amici Giovanni e Angelica, Riccardo e Ilaria, Simona si stringono con grande affetto a Stefano per la perdita del caro papà16 aprile 2018Franca con Giuseppe, Luigi, Francesco, Alessandra e Francesca e rispettive famiglie sono vicini a Bice, Stefano, Enrica e Bianca per la scomparsa del caro16 aprile 2018