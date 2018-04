ADELINO IOTTI

Silenziosamente com'è vissuta è tornata al Padre l'anima mite diL'annunciano i nipoti Giuliana e Giuliano con Rita, il pronipote Roberto con Stefania, Valentina e Maria Sole.I funerali si svolgeranno mercoledì 18 aprile alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per il cimitero di Marore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Francesca per l'affettuosa presenza e costante disponibilità.Un vivo ringraziamento alle Dott.sse Chiussi e Piras del Reparto Lungodegenza Critica dell'Ospedale Maggiore e al Signor Giosuè Lanzi.17 aprile 2018Ï Rita, Gianfranco e LuciaÏ Donninotti Marino e figliÏ Fratelli MantovaniÏ Lucia, Fabrizio e famigliaÏ Famiglie Emilio e Fabrizio MoroniÏ Mariella, Alessia e BarbaraCon immenso dolore partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caroFamiglia Mori Mauro.17 aprile 2018Con struggente nostalgia dello zioun forte abbraccio a Giuliana per lui impareggiabile presenza.Maria Luisa Tozzi.17-4-2018Ricorderemo con affetto il carosempre sorridente e indaffarato.Desolina e Silvana.17 aprile 2018