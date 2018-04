ADA ZILIOLI

È mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati lo annunciano i figli Lorenzo, Ezio, Ilaria, Piero e Vittorio, nuore, generi, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 18 aprile alle ore 9.00 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la Chiesa del Corpus Domini indi al cimitero di Vigatto.Il S Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 aprile 2018Ï Famiglia Maurizio, Vanna UmesiÏ Marco, Daniela e Filippo VescoviÏ Giuliana GalvaniNel dolce ricordo della ziaMaria e Paolo, Marco e Renato con le rispettive famiglie partecipano affettuosamente al dolore di Ilaria, Lorenzo, Pierantonio, Ezio, Vittorio e dei familiari tutti.17 aprile 2018Riposa in paceesempio per tutti noi di coraggio e generosità.Antonio, Franca, Camillo, Mara e figli.17 aprile 2018Andrea, Roberta e famiglie sono vicini con affetto ai cugini per la perdita della cara17 aprile 2018I condomini e l'Amministratore del Condominio «Le Magnolie» di Via Zarotto partecipano commossi al lutto della famiglia per la perdita della cara signora17 aprile 2018