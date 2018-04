IRENE MORI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 68Ne danno il triste annuncio il marito Daniele, Nadia con Guido, Sandro con Cristina, la sorella Rita con Maurizio, la cognata Lidia, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 18 aprile alle ore 11.15partendo dalla sale del commiato Adesite in Viale della VIlletta 31/a per la chiesa di Valera indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice delle Piccole Figlie per la disponibilità e le amorevoli cure prestate.17 aprile 2018Ï Mariuccia e Gigi ChiapponiÏ Paola e Ugo TanziÏ Ario BigiCiaograzie di tutto.Alessia, Ginevra, Guendalina e Giuditta.17 aprile 2018Caraa te un pensiero affettuoso e a Daniele un forte abbraccio.Giovanna.17 aprile 2018Nando, Federica e Fernando sono vicini a Nadia e famiglia per la perdita della cara17 aprile 2018