ANTONIO SBORDINI

«L'assenza non è assenza, abbiate fede, colui che non vedete è con voi.»(S.Agostino)di anni 85Addolorati ne annunciano la scomparsa la moglie Clelia, la figlia Antonella con Luca, gli adorati nipoti Francesca e Matteo, le sorelle, i fratelli e i cognati.I funerali avranno luogo domani mercoledì 18 aprile alle ore 13,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Marore indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al medico curante Dott. Mauro Massa per la costante presenza e il sostegno dato e alla nipote Roberta per l'aiuto e l'affetto dimostrati.17 aprile 2018Marco, Roberta con Alessio e Daniele, Nicola con Sandra e Lavinia partecipano con affetto al dolore di Clelia, Antonella, Luca, Francesca e Matteo per la perdita del caro17 aprile 2018