ANGELO BOVIS

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Lo annunciano con dolore la figlia Raffaella con Oscar e le adorate nipoti Ester e Emma, la suocera, il cognato ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 18 c.m.alle ore 14.30 partendo dall'abitazione di via Pescara, n. 1 per la chiesa parrocchiale di San Secondo P.se indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. P. Pattoneri, ed a tutto il personale del Reparto Medicina Interna dell'Ospedale Maggiore di Parma per la professionalità e l'umanità dimostrate.18-4-2018Ï Ditta Bertozzi GiuseppeÏ Fam. Dall'ArgineÏ Fam. MagnaniÏ Famiglie Carla e Alessandro MontaliÏ Luciana, Giulio e Massimo OddiÏ Adriana, Romana, Renata e LucioÏ Famiglie Lorenzo, Massimo e Roberto ZarottiÏ Famiglia Bruno, Claudia ed Aurora CalestaniCiaoeri Angelo sulla Terra... sarai il nostro Angelo Custode in cielo.Ester e Emma.18-4-2018La suocera Bianca si stringe con affetto a Raffaella per la perdita de caro papà18-4-2018Zia Rosa, Alda e Aldo, Annalisa e Mauricio, si stringono con affetto a Raffaella per il grande dolore per la perdita del caro papà18-4-2018M. Luisa, Elisabetta, Cristina e Alessio con i figli Ruggero, Stefania e Rubens partecipano con affetto al dolore di Raffaella e dei famigliari per la scomparsa del carissimo cugino18 aprile 2018I titolari ed il personale tutto della Chiesi Farmaceutici SpA esprimono le più sentite condoglianze a Raffaella e famiglia per la perdita del papà18 aprile 2018I colleghi della Direzione Corporate Quality Operations della Chiesi Farmaceutici partecipano al dolore di Raffaella e familiari per la perdita del caro papà18 aprile 2018L'Associazione Palio delle Contrade partecipa al dolore dei familiari e ricorda con affettoconfondatore e dignitario del Palio di San Secondo.18-4-2018Augusta, Massimo e Patrizia, Roberta e Stefano si stringono con affetto a Raffaella, Oscar, Ester ed Emma per la perdita del caro18 aprile 2018«..Rideremo della fatica nel separarci quando ci incontreremo di nuovo!»(H.S.H.)CiaoCosetta, Alberto Felice Eileen e famiglia.18-4-2018Alice, unitamente a Chiara, Cristina e Luciano, si stringono con affetto al dolore di Raffaella e Oscar per la triste perdita del loro caro18-4-2018La compagnia di «Ronchetti» porge le più sentite condoglianze ai famigliari per la perdita dell' amico e collaboratore18 aprile 2018Gli amici Sante Cavalli, Giacomo Tencati, Pietro Sani, Franco Romanini, Giuseppe Dodi, Vito Stori e Angelo Fornasari con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Raffaella e Oscar per la perdita del caro18-4-2018