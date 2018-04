RINA BELLOLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il doloroso annuncio il figlio Sandro con Laura, Federico e Alberto, il fratello Gianni, le sorelle Rita e Anna, la consuocera Carla, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 18 aprile alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio. 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Alberto Ferdenzi.18 aprile 2018Ï Anselmo e famigliaÏ Scipio, Paolo e LoredanaÏ Domenico, Beatrice e AlessandraÏ Fam. Antonello FracassiÏ Adua BracciÏ Guglielmo, Giovanna, ElisaIl fratello, le sorelle e i nipoti tutti si stringono in un forte abbraccio a Sandro e famiglia per la perdita della cara18 aprile 2018I cognati Romano, Nina e Renato, il nipote Andrea con Anna si stringono a Sandro e famiglia nel ricordo della cara18 aprile 2018Adriana, Mina e Carmen Radamanti, Eugenio con Giovanna sono vicini ad Alessandro e famiglia per la perdita della cara18 aprile 2018