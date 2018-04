ENZO ROBUSCHI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Lo annunciano il figlio Franco con Eliana e Chiara, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 19 aprile alle ore 9,45 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa del Cristo Risorto, indi al cimitero di Ugozzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 aprile 2018Ï Massimo e Monica PalmiaÏ Fabio PalmiaRosso, Bobbi, Azzola, Cesare, Malpo, Ficca, Pevio si stringono in un abbraccio al Frisco per un saluto al18 aprile 2018