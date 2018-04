ANNITA CAZZARO

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Mirco con Alessandra, Carlo con Patrizia, i cari nipoti Matilde e Edoardo, Violetta e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, giovedì 19 aprile, alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato «San Mauro Abate» in Colorno, via Suor Maria, per il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18-4-2018Ï Condominio Parco Du TillotÏ Famiglia Mauro, Sabrina RavasiniQuando una persona ci lascia, un pezzo del nostro cuore va via con lei. Possa il ricordo dicolmare questo vuoto.Un abbraccio a Mirco, Carlo e famiglie da Oreste e Cesira, Enrico e Francesca, Ketty e Davide.18 aprile 2018Vicini nel dolore a Carlo, Mirco e familiari, i dipendenti e collaboratori della Fima Srl esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della mamma18 aprile 2018Nel ricordo dell'amica carissimaporgiamo sentite condoglianze ai familiari.Dina, Carmen e Renata.18 aprile 2018Gli amici della Baracca sono vicini a Mirco, Carlo e familiari per la perdita della cara mamma18 aprile 2018Ciaoamica cara, vogliamo ricordarti con il tuo dolce sorriso, con la tua grande sensibilità e con la tua intensa forza.Ora, con profonda tristezza, ci stringiamo a Mirco e Carlo portando sempre nei nostri cuori il ricordo dei tanti momenti vissuti insieme.Gemma, Mariella, Valentino, Marisa, Lalla, Elio, Tiziano, Argimira.18 aprile 2018Guido, Anna e Cristina sono vicini con affetto a Mirco, Carlo e famiglie per la perdita della cara18 aprile 2018Rocco e Federica, Renza e Dino, Davide e Francesca, Silvia e Pietro, Annalisa e Fabio, Annalisa e Sebastiano sono vicini con affetto a Mirco, Alessandra e familiari per la perdita della cara signora18 aprile 2018Con grande affetto ricordiamo la carissimae siamo vicine a Mirco, Carlo e famiglie.Lidia, Elisabetta e Silvia Barbantini.18 aprile 2018Le famiglie Barbieri Emilio, Tedoldi Teresa e Tedoldi Giancarlo sono vicini ai famigliari per la perdita della cara18 aprile 2018