MARIO MAGNANI

Ci ha lasciatoL'annunciano Tiziana, la sorella Anna con Fermo, il nipote Emiliano con Evelina.I funerali avranno luogo giovedì 19 c.m. alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate per il Duomo di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti gli amici che gli sono stati vicini durante la malattia.18 aprile 2018Ï Anna, Paolo CasanovaÏ Famiglia Luciano PiccininiÏ Margherita Giorgio PizziÏ Guido, Franco ManghiÏ Franco, Roberta e Davide GalvaniÏ Famiglia Roberto RanieriPaola con Luigi, Enrico, Elisabetta, Carla con Valerio, Michele con affetto sono vicini a Tiziana, Anna e familiari per la scomparsa del caro18 aprile 2018La famiglia Iotti partecipa al lutto che ha colpito le famiglie Magnani-Savani per la perdita del loro caro18 aprile 2018