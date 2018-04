NAIRES ARDUINI

È mancata ai suoi cariLo annunciano con immenso dolore i figli Enrica con Emilio, Patrizia con Antonio, Giordano con Stefania; gli adorati nipoti Davide, Edoardo, Francesco, Giada e Chicco e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 19 aprile alle ore 9,45partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di Cella di Noceto, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Cella.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Andrea Zorandi, al Prof. Angelo Casalini ed a tutto il reparto di Pneumologia dell'Ospedale Maggiore.Non fiori ma opere di bene.18 aprile 2018Ï Falierio, Bianca e figlieÏ Beppe, Mara, FilippoÏ Fam. Arnaldo MorsiaÏ Franca, Evasio e figliÏ Bianca Squeri e famiglieÏ Enzo, Anna SqueriÏ Tavagni Pietro, Licinio, Franca e Walterneanche il tempo riuscirà a cancellare i ricordi che abbiamo nel cuore.Buon viaggio e proteggici ovunque tu sia.I tuoi nipoti.18 aprile 2018Elena con Lorenzo, Andrea, Luca e famiglia sono vicini ad Enrica, Patrizia e Giordano per la perdita della mamma18 aprile 2018La Proloco di Ravadese partecipa al lutto di Enrica, Giordano e rispettive famiglie, per la perdita della cara mamma18 aprile 2018I titolari del Café dal Fornèr sono vicini a Patty, Giordano, Enrica e famigliari per la scomparsa della cara18 aprile 2018Icilio, Marisa, Erik si stringono con affetto a Patty, Antonio e famigliari tutti per la perdita della cara18 aprile 2018Corina, Cristina e Luca, profondamente commossi, nel vivo ed indelebile ricordo disi stringono con affetto ai figli Enrica, Patrizia e Giordano, ai generi, alla nuora ed ai nipoti.18 aprile 2018Paolo Costa e famiglia sono vicini a Patrizia, Enrica e Giordano per la perdita della cara mamma18 aprile 2018È stato bello averti conosciuta e sarà sempre bello ricordare la bella persona che sei stata.Un abbraccio ai tuoi cari.CiaoPaolo, Giancarlo, Silvana, Carla.18 aprile 2018