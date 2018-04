ALDO BERTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Con profondo dolore l'annunciano le figlie Rosalba con Oriello, Tiziana con Gianfranco, il nipote Alessandro e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 21 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa San Martino di Valmozzola, con partenza alle ore 9.30 dalla Camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato giovedì sera alle ore 20 presso la chiesa di San Martino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19-4-2018Ï Saveria, Andrea e AnnaÏ Giuliana, Gaetano FerrariIl fratello Luigi con i figli Giancarlo e Anna Pia e rispettive famiglie partecipano al lutto per la perdita del caro19 aprile 2018L'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Parma partecipa al grave lutto dei famigliari per la scomparsa del Sig.generoso combattente per la libertà.19 aprile 2018Le famiglie e l'amministratore del Condominio Stella di Via Cassio Parmense 6/2 partecipano al dolore dei familiari e sono loro vicini per la scomparsa del Sig.19 aprile 2018