MARIA CARLA RAVANETTI

All'improvviso ci ha lasciatidi anni 73Ne danno il doloroso annuncio i figli Claudio e Sabrina con Daniela e Stefano e gli amati nipoti Arianna, Matilde, Dario e Carlotta.I funerali si svolgeranno lunedì 18 giugno alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Langhirano indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 giugno 2018Ï Romano e LeonardaÏ Luisa e GiovanniLa cognata Gianna con i figli Mauro, Luca si uniscono al dolore di Sabrina, Claudio e rispettive famiglie per la perdita dell'adorata mamma17-6-2018Ciao zianel nostro cuore ci sarà sempre un posto per te.Un abbraccio fortissimo a Claudio, Sabrina e familiari.Franco, Mariarosa, Michela con Roberto e Davide, Luca con Elisa e Andrea.17 giugno 2018Zia Bruna, Ivano e Nella con le rispettive famiglie commossi sono vicini a Claudio e Sabrina in questo triste momento per la perdita della cara17 giugno 2018Soci e collaboratori di A.I.erre engineering sono vicini al carissimo Claudio e famiglia per la perdita dell'amata mamma17 giugno 2018Paola, Nicola, Giacomo e Pietro sono vicini a Sabrina, Claudio e rispettive famiglie per la perdita della cara mamma17 giugno 2018Maria, Erika e famiglia sono vicini a Claudio e Sabrina per la perdita della cara mamma17 giugno 2018Sabry ti abbracciamo con affetto per la scomparsa della tua cara mammaI compagni del Liceo.17 giugno 2018Carissimati ricorderemo sempre.Maurizio e Angela, Cristina e Massimo, Ines, Maria e Giorgio, Gabriella.Siamo vicini a Claudio, Sabrina e familiari tutti.17 giugno 2018E' un grande dolore la scomparsa della carissimaValeria con Raffaele, Stefano e Jacopo si stringe a Franco, Claudio e Sabrina.17 giugno 2018Adriana, Donatella, Stefano e famiglia addolorati per la scomparsa della carissimasi stringono con affetto a Claudio, Sabrina, Franco e famigliari.17 giugno 2018Francesco, Mariarosa, Barbara e Ubert si uniscono al dolore di Claudio per l'improvvisa scomparsa della cara mamma17 giugno 2018Mario, Monica e Daniele con le rispettive famiglie, si stringono a Sabrina, Stefano, Matilde e Carlotta in un forte abbraccio ricordando con affetto la dolce e sorridente17 giugno 2018