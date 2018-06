GIUSEPPE BORGARANI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Carmen, i figli Ermanno con Elena, Elisa con Davide, gli amati nipoti Lorenzo, Martina e Riccardo, la sorella Brenna, il cognato Maurizio e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 giugno alle ore 9.00 partendo dall'abitazione per la chiesa di Bianconese ind al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Bianconese.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie alla Dottoressa Maria Luisa Mirti per le cure prestate.17 giugno 2018Ï Fam. Carloni SilvioÏ Fam. Monica OsvaldoÏ Fam. Bottazzi OresteÏ Michele, Roberto, Susanna e Arianna BriantiÏ Famiglie RainieriÏ Famiglia Sergio, Gianna GrisentiCarole persone che si amano non muoiono mai, sono sempre con noi, camminano accanto a noi.Resterai sempre nel nostro cuore.Tua sorella Brenna con Stefania e Agata.17 giugno 2018Tiziana e tutto il personale amministrativo e commerciale dell'Agenzia Generale di Generali Italia di via Sidoli sono vicini con affetto ad Ermanno e alla famiglia per la perdita del caro papà17 giugno 2018Ciaoti ricorderemo sempre.Primo, Romano, Roberto.17 giugno 2018Ciaoricorderemo sempre le belle giornate passate insieme.Un abbraccio a Carmen, Ermanno, Elisa, Brenna.Roberto, Daniela, Rosita, Marco.17 giugno 2018