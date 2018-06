BRUNA ZAMBONI

È tornata a riabbracciare il suo Franco, lasciandoci in dono tutto il suo amoreI figli Nello, Antonio e Letizia, le nuore Rita e Laura, i nipoti Valentina, Cecilia ed Ivan, Davide e Leonardo, le pronipoti Maddalena e Caterina, la cognata Anna, la consuocera Eufrosina, la ricordano a quanti le hanno voluto bene.I funerali si svolgeranno martedì 19 giugno p.v. alle ore 14.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Monticelli Terme partendo dalla sala del commiato di Pilastrello.Grazie a Silvia e Lidia per la disponibilità dimostrata.Un particolare ringraziamento al Dottor Eugenio Tampieri per la professionalità, l'amicizia e la vicinanza di tutti questi anni.18-6-2018Ï Famiglie Leoni e TerziCiaovogliamo mandarti quest'ultimo bacio.Maddalena e Caterina.18-6-2018Ciaosarà molto triste senza le tue carezze guidaci ancora da dove ti trovi.Un bacio grande.Valentina, Cecilia ed Ivan.18-6-2018Gian Paolo, Mario, Silvia, Antonella, Francesco, Federico, Michela e Valentina partecipano con affetto al dolore di Nello, Letizia, Antonio e famiglie per la scomparsa della cara mamma signora18 giugno 2018Leonardo, Giovanni e Laura, sono affettuosamente vicini a Cecilia e famiglia per la perdita della cara signora18 giugno 2018Annalisa Poli partecipa al dolore di Aniello per la perdita della mamma18 giugno 2018Siamo vicini a Antonio, Nello, Letizia e famigliari tutti per la scomparsa della caraGiacomo, Ivana e Sara.18 giugno 2018Angela, Camillo, Carla, Gianluca, Rossana e Bernardo sono vicini con affetto a Nello, Antonio, Letizia e famiglie per la perdita della cara mamma18 giugno 2018