CLEMENTINA ORSI

Si è spentadi anni 66Ne danno il triste annuncio il marito Renato, la figlia Elena con Paolo e l'adorata Marta e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 19 giugno alle ore 10.00 nella chiesa di Pontetaro, indi al cimitero di Bianconese.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pontetaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Remo Piroli e il Direttore dell'Oncologia di Parma Francesco Leonardi per l'impegno e la dedizione profusa.Non fiori ma opere di bene.18-6-2018Ï Daniela AdorniÏ Fam. Pierluigi ContiBianca, Arturo e famiglia si stringono a Elena, Renato, Paolo e Marta per la perdita della cara18 giugno 2018Abbracciamo Renato, Elena, Paolo, Marta per la perdita dell'adorataFranca, Filippo con Sabrina e Adele, Stefano con Tatiana Emanuela e Ulisse, Marcello con Alessandra.18 giugno 2018Commossi ci uniamo al dolore di Renato, Elena e famiglia per la perdita della caraNella, Bruno, Ornella e Cristina.18-6-2018Commossi, siamo vicini ad Elena e Renato in questo triste momento per la perdita della caraEnrico, Denis e Carla.18 giugno 2018