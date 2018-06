«Io sono la Resurrezione e la Vita»



(Gv. 11,25) ALBA MAZZA



La tua famiglia ti abbraccia con affetto e riconoscenza.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale di Neviano Arduini.



Un grazie a cuore alla Dott.ssa Luciana Sgorbati, al Dottor Tiseo e a tutta l'equipe del Day Hospital Oncologico di Parma, al Dott. Cacciani, al Dott. Bacchini e al personale dell'Hospice di Langhirano. Neviano Arduini, 19-6-2018





Ï Luisa e Giovanni Azzali





Ï Lina, Innocenzo, Luisa, Ulisse e famiglie





Ï Famiglia Domenichini



Ï Cavalli Pierina





Ï Anna, Paola, Luisa Ghirardi e famiglie





Ï Famiglia Silvio Monica





Ï Pietro Ferretti e fam.





Ï Fam. Guglielmo Corradi





Nell'affetuoso ricordo della cara ALBA



partecipiamo al dolore dei famigliari.



Teresina e Paolo. Neviano degli Arduini, 19-6-2018





Grazie ALBA



per la splendida amicizia che ci hai donato e per la tua vicinanza nei momenti lieti e tristi della nostra vita.



Un abbraccio ai tuoi cari.



Rosina e famiglia. Neviano Arduini, 19 giugno 2018





Ci sono cose che non finiscono.



Le famiglie Delmonte e Vascelli sono vicine a Bruna per la scomparsa di ALBA Parma, 19 giugno 2018





Le famiglie di Enzo e Gianluca Rossi e Bruna Ghirardi si stringono alla famiglia Mazza per la perdita della cara ALBA Parma, 19 giugno 2018





Sassi Adele Devincenzi con i figli Ettore, Raffaella e rispettive famiglie si uniscono con affetto al dolore dei famigliari nel ricordo della cara ALBA Bazzano, 19 giugno 2018





«Vi sono quelli che danno con gioia e la gioia è la loro ricopensa»



Ciao ALBA



insegnante, amica e collega.



Grazie per averci dato la possibilità di conoscerti, di camminare insieme e aver imparato da te l'amore per la conoscenza, l'arte, la musica, il teatro, la ricerca.



Ci stringiamo al dolore dei tuoi famigliari.



Con affetto colleghi insegnanti, alunni, ex alunni, genitori, personale della scuola Primaria di Bazzano. Bazzano, 19 giugno 2018