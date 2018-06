ANGELO ZIVERI

Si è spento serenamentedi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Clara coi figli Annarita, Alberto e Attilio, con le rispettive famiglie, i fratelli Aura e Andrea.I funerali avranno luogo oggi martedì 19 giugno alle ore 14.30 presso la chiesa di San Bernando degli Uberti (via Ravenna) indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Francesco De Giovanni e la Dott.ssa Falzoi per le amorevoli cure prestate.19 giugno 2018Ï Lina AdorniÏ Luciano PonghelliniCiao zioDimitri, Francesca e Annalisa con le loro famiglie.19 giugno 2018La Sezione Unuci Parma a nome di tutti i soci partecipa al lutto del 1° CAP. Alberto per la perdita del padre19 giugno 2018A Clara, Annarita, Alberto ed Attilio esprimiamo il nostro cordoglio con un affettuoso abbraccio per la perdita del caroLele e Claudio.19 giugno 2018Susy e Roberto partecipano al dolore dell'amico Alberto e della famiglia per la morte del caro19 giugno 2018Franco ed Ebe partecipano al lutto di Clara, Alberto, Annarita, Attilio per la perdita del caro19 giugno 2018Vittorio, Ileana e figlie si stringono affettuosamente alla famiglia Ziveri per la perdita del caro19 giugno 2018Grazia e Fulvio, Fabrizio e Cristiana, Mariangela e Massimiliano sono affettuosamente vicini all'amica Aura e alla famiglia tutta per la perdita del caro19 giugno 2018