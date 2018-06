SERGIO GORRERI

Ci ha lasciatodi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Silvana e Stefano, la nuora Silvana, le nipoti Cristina e Giulia con Alessandro, la consuocera Amelia e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 20 giugno alle ore 9.45 partendo dall' Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Mauro Canali che in questi anni lo ha sempre assistito con passione e competenza.Un grazie anche alla cara Nina per l'aiuto e le premurose cure di questi mesi.19 giugno 2018Ï Stefano, Giovanna ed Elisa PeriFratelli e sorelle Oppici con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Silvana, Stefano e famigliari tutti per la perdita del caro19 giugno 2018Franco con Franca e Tina, i figli Matteo e Francesco e rispettive famiglie sono vicini a Silvana, Stefano e famiglie per la perdita del papà19 giugno 2018