Sarai con me giorno dopo giorno come sempre per sempre.

Ermanna annuncia con grande dolore la scomparsa di ANTONIO SONCINI



unitamente alle sorelle Carla con Michele e Piercarlo, Augusta con Franco, Titti e rispettive famiglie.



Riconoscente ringrazio il nostro medico curante Dott. Luigi Ciofani, il Dott. G. Paolo Bacchini e tutti i medici e paramedici che lo hanno seguito in questo doloroso percorso, in particolare la carissima Dottoressa Francesca Greco, le infermiere passate e presente del Day Hospital Rasori, la Dottoressa Anna Bertelè, il Prof. Luigi Roncoroni, il Prof. P. Franco Salcuni, il Prof. Paolo Carbognani, il Dott. G. Luca Gonzi, l'amico Dott. Nando Viviano.



Un grazie particolare a Paolo Pasini e a Daniela Concari per la competenza, disponibilità e l'affetto verso Antonio.



Infinita riconoscenza all'Hospice Piccole Figlie e a Giancarla per il prezioso aiuto.



Saluteremo Antonio presso la Chiesa del Sacro Cuore domani mercoledì 20 alle ore 14.15, il Santo Rosario nella stessa chiesa oggi alle 19.30.



Serve il presente di partecipazione e ringraziamento. Parma, 19 giugno 2018





Nando Viviano





Famiglia Moruzzi Sergio

ANTONIO



la tua mancanza è un grande dolore.



Laura con Gianni, Susanna con Federico e il piccolo Francesco, stringono in un grande abbraccio Ermanna, Carla e Augusta. Parma, 19 giugno 2018





I condomini e l'amministratore del condominio Mirella sono vicini alla signora Ermanna per la perdita del caro ANTONIO Parma, 19 giugno 2018