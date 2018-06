ILARIA TANZI

«Padre nelle tue mani affido il tuo spirito»È tornata nelle braccia del Padre la nostra amatissimadi anni 48Lo annunciano il marito Alessandro, i figli Elia e Anna, la mamma Bianca, la sorella Roberta e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 21 giugno alle ore 9.45partendo dalle sale del commiato Adesite in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa di San Benedetto indi per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente tutta l'equipe dei medici e paramedici che l'hanno assistita con grande professionalità e umanità al Centro Oncologico dell'Ospedale Maggiore.Si ringraziano le amiche del cuore che non l'hanno mai lasciata sola in questo lungo calvario.20 giugno 2018Ï Francesca Tramelli e RosannaÏ Antonella e StefaniaÏ Ratti e MassimoÏ Roberta e RomanoÏ Fratelli FagnaniCiao Tataabbiamo avuto poco tempo per conoscerci, ma papà e mamma mi racconteranno tanto di te.Ti avremo sempre nel cuore.Gaia, Manuel, Eleonora.20 giugno 2018Giuseppe Gianna Schianchi partecipano al dolore di Roberta e famigliari per la perdita della cara20 giugno 2018Marco, Alina, Anna sono vicini a Elia, Anna e zia Bianca per la scomparsa della cara20 giugno 2018La famiglia Attilio Tanzi unitamente ai figli e ai nipoti e' vicina a Lalla e famiglia per la perdita della cara20 giugno 2018ti giunga un nostro tenero abbraccioZia Giovanna e famiglia, zia Liliana e famiglia, zia Paola e famiglia.Siamo vicini ad Anna, Elia e Bianca.20 giugno 2018Ciaoil tuo ricordo ci accompagnerà per sempre.I tuoi colleghi: Elisa, Maela, Monica, Letizia, Rosa, Sonia, Stefano, Michele, Pietro, Max, Angela, Brunetta, Alessandra B, Chiara, Alessandra M. e Angelo.20 giugno 2018I compagni di classe del Liceo Salesiano San Benedetto con i loro genitori sono vicini ad Elia ed alla sua famiglia in questo doloroso momento per la perdita della cara20 giugno 2018I genitori e i bambini del Catechismo di Santa Maria del Rosario sono vicini con la preghiera ad Anna e alla sua famiglia per la grande perdita della mamma20 giugno 2018I condomini del condominio Doria con l'amministratore sono vicini ai familiari per la scomparsa della signora20 giugno 2018L'Istituto Salesiano S. Benedetto, i Professori e le maestre si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara20 giugno 2018Anna, Fabrizio, Matilde e Maddalena piangono la scomparsa della cara amicae partecipano al lutto dei famigliari.20-6-2018I colleghi dell'ufficio Bonifici-Reti sono vicini ad Alessandro, Anna ed Elia per la perdita della cara20 giugno 2018Giuseppe, Patrizia, Claudio con Laura Pietro e Vittoria partecipano al grande dolore per la perdita di20 giugno 2018