CARLA PINELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Lo annunciano le sorelle Paola, Maria Luisa, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 21 giugno alle ore 8.15partendo dalla Sale del Commiato Adeper la chiesa Parrocchiale di Ogniassanti, indi per il Cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Bisi e alla Dott.ssa Zerilli per le amorevoli cure prestate.20 giugno 2018Profondamente rattristata per la perdita della cara cognataGraziella la ricorda con affetto.20 giugno 2018la Terra ti sia lieve.Buon viaggio.Grazia e Paolo con Stefania e Matteo.20 giugno 2018