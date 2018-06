È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio il figlio Paolo con Laura, i nipoti Matteo, Giulia ed Elisa.I funerali si svolgeranno giovedì 21 giugno alle ore 9.45 partendo dall'abitazione in via Guido Rossa, 1 per la chiesa di San Martino Sinzano indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20-6-2018Ï Lino, Anna, Silvia TortelliÏ Gabriella, Romina, Raffaella CavatortaÏ Giuseppina, Mariateresa BaistrocchiConsiglieri e soci del Circolo San Martino partecipano commossi al dolore di Paolo e famiglia per la perdita del caro20-6-2018