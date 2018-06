LINO MORINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 71Lo annunciano con infinita tristezza la moglie Gabriella, i figli Michele con Laura e Matilde, Luca con Alessandra e Carlotta, la mamma Pierina, la sorella Silvana e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 21 giugno alle ore 10,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Marore, indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale medico e paramedico del Reparto Clinica Chirurgica Generale 4 Piano Ala Ovest.20 giugno 2018Ï Fam. GobbiÏ Fam. Gianni GualerziÏ Gianni e Mara SampietriÏ Pezzali Daniele e famigliaCiaoti sei immerso per l'ultima volta negli abissi del cielo.Resterai per sempre il nostro eroe.Michele e Luca.20 giugno 2018CiaoAmore mio.Saremo sempre insieme.Gabriella.20 giugno 2018caro da lassù proteggi il nostro futuro.Troppo presto sei volato via.Le tue adorate Carlotta e Matilde.20 giugno 2018fratello adorato vivrai sempre nel mio cuore.Silvana.20 giugno 2018un dolore troppo grande perderti.La mamma.20 giugno 2018Ciaonel condividere con la famiglia il dolore ti ricordo con stima e affetto.Ornella.20 giugno 2018Mariarosa, Mariagrazia, Lucia ed Ettore e famiglie sono vicini ai famigliari tutti in questo triste momento per la perdita del carissimo20 giugno 2018Un abbraccio che oltrepassa ogni limite terreno...orgogliose di aver percorso un pezzo di vita insieme a tePer sempre nei nostri cuori.Alessandra e Laura.20 giugno 2018Ciaoun eterno abbraccio alla meravigliosa persona che ricorderemo nel tuo splendido sorriso.Robby, Debora, Umberto e Lorena.20 giugno 2018Gli amici di sempre Renzo ed Anna, unitamente a Barbara e Gianfranco, si stringono in un fraterno abbraccio a Gabriella, Michele, Luca, Silvana e famiglie per la perdita del caro20 giugno 2018In questo triste momento siamo vicini alla moglie, sorella e figli per la scomparsa del caroUn forte abbraccio Enrica, Ilaria, Annalina,20 giugno 2018Paolo, Stefania, Ennia e Dalmazio, Angelo e Dante, Renzo, Anna e Luciano, Stefania e Riccardo, Carlo e Mara, Silvana, Paolo e Sisina, Mauro e Carla, Paolo Sicuri sono vicini a Gabriella, Michele, Luca e le rispettive nuore, per la scomparsa di20 giugno 2018Ciaoricorderemo sempre l'amico di una vita e dei bei momenti passati assieme.Ci uniamo in questo triste momento a Gabriella, Michele, Luca e rispettive nuore.Valter e Paola, Federica con Paolo e Fabio con Sandy.20 giugno 2018<+T>Mauro e Tiziana Pedrini con Marco, Matteo sono vicini a Gabriella, Michele e Luca per la perdita del caro20 giugno 2018<+T>Carosarai sempre nei nostri cuori e ricorderemo sempre i bei momenti trascorsi insieme.<+T>Giuseppe, Ketti e Serena.20 giugno 2018