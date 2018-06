FERDINANDO MONTANI

Ci ha lasciatodi anni 85Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, il figlio Mauro con Susy, l'adorata nipote Luna con Roberto, il fratello Paolo con Bianca, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 22 alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Sorbolo (ore 10.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.21 giugno 2018Ï Fam. Baroncini FulvioÏ Famiglia MontiÏ Fam. Grassi Lino e figliÏ Famiglia Paolo BordiniÏ Famiglia Valerio AllodiGli amici Alessandro Santi, Giorgio Ziliani, Santino con Stefania, Fabrizio Poletti, Luca Carretta, Gabriele Fontechiari, Franco Rosati, Giorgio Pattini, Giuliano Artoni, Mauro Ibatici con le rispettive famiglie partecipano al lutto che ha colpito Mauro e famiglia per la perdita del padre signor21 giugno 2018