BRUNA FERRI

«È andata in cielo ad abbracciare il suo caro Paride.»di anni 75Lo annunciano i figli Roberto con Sabrina, Monica con gli adorati Tatiana e Michael, Stefano con Elena, i nipoti Luigi, Mauro e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 23 giugno alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Giuseppe.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ad Elena Paganuzzi, Dott.ssa Daniela Concari ed a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto Lungodegenza settore «C» dell'Ospedale Maggiore.22 giugno 2018Ï Fam. Candiani UmbertoÏ Anna BolzoniÏ Fam. Lama e Ferri CarlaÏ Ferri AnnaÏ Fam. Paganuzzi RomanoÏ Paolo e Jessica Pingani, Alessandro FerrariIl Consiglio di Amministrazione, il Personale e il Fondo di Solidarieà di Sidel Spa sono vicini al collega Stefano Candiani in questo momento di dolore per la tragica perdita della madre22 giugno 2018Titolari e collaboratori della ditta Firmac, porgono le più sentite condoglianze a Stefano per la perdita della cara mamma22 giugno 2018Gli amici del Asdc Il Castello sono vicini a Stefano per la perdita della cara mamma22 giugno 2018I condomini e l'amministratore del condominio Costituente di Via Costituente 25 a Parma, porgono sentite condoglianze al signor Stefano Candiani per la perdita della cara mamma20 giugno 2018Siamo vicini a Stefano per la perdita della mammaBruno, Chiara, Luca e Pietro.22 giugno 2018