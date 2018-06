CROCE



«Io sono la Resurrezione e la vita»<+CE>Serenamente è mancato DOMENICO CALUGI



Con infinito rimpianto, ma sorretti dalla speranza cristiana, lo annunciano la moglie Clelia, i figli Alberto con Paola e Stefano con Stefania, gli amati nipoti Benedetta e Riccardo, il cognato Luca, i carissimi nipoti Angelo, Pietro e famiglie cugini e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato Cof. di V.le Villetta 16 per la chiesa di San Quintino di via XXII Luglio indi al cimitero di Tizzano Val Parma. Parma, 23 giugno 2018



Ï Mariagrazia, Enzo Zucchi e famiglia



Ï Herda Brizzi



Ï Miranda, Fabrizio e Tina



Ï Gianna, Filippo e Nicola Torri



Ï Famiglie Attilio e Valter Ravazzoni



Ï Famiglia Rossi- Pelagatti



Ï Pier Marco Malori e famiglia



Ï Cesare e Luigina Monica



Ï Paolo Povesi e famiglia



Ï Fam. Gianni Montanari



Ï Irma Dall'Olio



Ï Carla, Francesca, Federica e famiglia



Ï Mirco e Stefania



Ï Luisa, Paolo, Antonella, Silvia, Alice



Angelo, con Antonella, Andrea e Anna, e Pietro, con Gegia, Enrica, Cateria e Dario, ricordano e terranno sempre nel cuore il caro ZIO DOMENICO Pavia, 23 giugno 2018



Assunta, Giovanna e Gianluca Zambrelli sono vicini a Clelia, Alberto, Stefano e rispettive famiglie e porgono sentite condoglianze per la scomparsa del caro DOMENICO Gaione, 23 giugno 2018



Il Presidente di Cisita Irene Rizzoli, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore Elisabetta Zini e tutto il personale partecipano sentitamente al dolore del Dott. Alberto Calugi e famiglia per la scomparsa del papà signor DOMENICO CALUGI Parma, 23 giugno 2018



Emilio e Claudia con Giulio e Rocco sono vicini con grande affetto a Clelia Alberto e Stefano nel dolore per la perdita del caro DOMENICO Parma, 23 giugno 2018



Paolo e Angela e famiglie sono vicini con affetto a Clelia e famigliari per la perdita del caro DOMENICO Parma, 23 giugno 2018



I condomini del condominio Borgo Regale 15 si uniscono all'immenso dolore della famiglia Calugi per la scomparsa del



Geom. DOMENICO Parma, 23 giugno 2018



Hdg Group Srl unitamente a tutti i propri dipendenti e collaboratori partecipa al dolore del Dottor Alberto e famigliari per la dipartita dello stimatissimo signor



Geom. DOMENICO CALUGI Sissa, 23 giugno 2018