RICCARDO LABADINI

+CE>È mancatoLo annunciano con infinita tristezza Giuliana, Antonella e Maria Vittoria, Giorgio con Manuela e la sorella Lina.I funerali avranno luogo oggi, sabato 23 giugno alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Cof in Viale Villetta 16 per la chiesa di Valera, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 giugno 2018Ï Renato Ida e figlieÏ Giovanni, Gianna, Barbara e Patrizia BernuzziÏ Fam. Roberto Zanetti e Rossella GuareschiOra sono veramente e dolorosamente sola.Ciaofratello caro,Tua sorella Lina.23 giugno 2018Addolorati per la grave perdita dipartecipano al lutto commossi Valter Berni con Giannina, Stefano, Eleonora e Tina.23 giugno 2018Il cognato Nando, con Vanda, Daniela con Pietro sono vicini a Giuliana, Antonella, Giorgio e familiari per la scomparsa del caro23 giugno 2018Andrea, Betti, Pier Francesco e Maria partecipano con dolore alla scomparsa dello zioe sono vicini a Giuliana, Antonella, Giorgio e Maria Vittoria.23 giugno 2018I nipoti Valeria, Matteo, Lino, Francesco, Angelo, Claudio e la cognata Angela con le loro famiglie piangono il caroricordandone la bontà, la generosità e la grande ospitalità.23 giugno 2018«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo»(Sant'Agostino)In questa prova difficile Carla, Sara, Salvatore, Samuele, Annalisa, Marco, Matteo, Valeria, Paolo, Maria Grazia, sono vicini con tutto il cuore a Giuliana, Antonella , Giorgio, Maria Vittoria partecipi del vostro dolore per la scomparsa del caro23 giugno 2018Giovanna, Vincenzo, Aldo, Piero, Michela e Luigi, Marilù e Pier, Francesco e Ilaria, Lella e Alberto, si stringono con sincero affetto a Antonella e Giorgio e alla mamma Giuliana in questo triste momento per la perdita del caro23 giugno 2018