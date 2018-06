GIANMARCO MARSIGLI

+CE>È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, il figlio Massimo con Cinzia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 25 giugno alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato via Pezzani, 27 per la chiesa di Langhirano, idni al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhriano.23 giugno 2018Ï Elio, Claudio e Daniela BottioniI dipendenti della ditta Devodier Prosciutti sono vicini a Massimo e famiglia per la perdita del caro papà23-6-2018La famiglia Devodier, profondamente colpita per l'improvvisa scomparsa diesprime a Massimo e famiglia le più sentite condoglianze.23-6-2018