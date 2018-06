È mancata all'affetto dei suoi cari SERGIA GANDINI VED. CANFORINI



Ne danno il triste annuncio i figli Alberto con Simona, Gabry con Paolo, gli adorati nipoti Luca, Andrea e Giulia, il fratello Enzo con Bruna e parenti tutti.



I funerali avranno luogo lunedì 25 giugno alle ore 10.00 presso la Chiesa «Sacro Cuore» indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.



Ringraziamo di cuore indistintamente tutto il personale di «Casa Serena» per aver assistito la mamma con affetto e professionalità nella sua lunga degenza, ed al dottor Paolo Silvestri per le amorevoli cure prestate.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 24 giugno 2018





Ï Annamaria e Claudio Morini





Ï Giuliano, Riccardina Cabrini





Ï Roberta e Angela Livardi





Ciao MAMMA



sei stata una grande maestra di vita, terremo conto di tutto quello che ci hai insegnato.



Alberto e Gabry. Parma, 24 giugno 2018





Mi manchi ZIA SERGIA



Mimma, Paolo e Polo Maria Parma, 24 giugno 2018





Franca e Camilla stringono in un forte abbraccio Gabriella, Paolo e tutti i famigliari nel dolce ricordo di SERGIA Parma, 24 giugno 2018





Beatrice con Andrea, Maria e Giorgio sono vicini a Gabriella, Alberto e famigliari in un abbraccio fraterno nel ricordo della cara dolcissima SERGIA Parma, 24 giugno 2018





La famiglia Cassinelli è vicina ad Alberto, Gabriella e familiari per la perdita della loro cara SERGIA Parma, 24 giugno 2018





Marilena, Domenico e Michael sono vicini a Gabriella e Paolo in questo triste momento per la perdita della cara SERGIA Parma, 24 giugno 2018





Mariangela, Sergio ed Eleonora sono vicini a Gabriella, Alberto e famiglia per la scomparsa della cara SERGIA Parma, 24 giugno 2018





Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della cara SERGIA



Carlo, Tiziana, Silvia e Ramona. Sorbolo, 24 giugno 2018