È mancato all'affetto dei suoi cari ERCOLE BENECCHI



di anni 75



Lo annunciano la moglie Maria, le figlie Barbara con Paolo, Beatrice con Ivan, gli adorati nipoti Luca, Chiara e Lavinia.



I funerali avranno luogo domani lunedì 25 giugno alle ore 9.15







partendo dalle Sale del Commiato Ade



in viale della Villetta 31 per la chiesa parrocchiale di San Giuseppe, proseguiranno per il Tempio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.15 presso le Sale del Commiato Ade.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Si ringrazia sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto dell'Utir dell'Ospedale Maggiore ed in particolare il Dott. Massimo Riccardi ed il Dott. Federico Antenora.



Un grazie di cuore al personale del Centro Emostasi per la grande umanità e professionalità dimostrate in questi anni. Parma, 24 giugno 2018





Ï Paolo, Anto, Alice e Silvia Melegari





Ï Antonella e Silvana Brianti





Ciao ERCOLE



fai buon viaggio....



È stato un privilegio ed un onore per noi poter camminare al tuo fianco lungo il sentiero della vita.



Le tue Maria, Barbara e Beatrice. Parma, 24 giugno 2018





Ciao ERCOLE



addolorati per la tua scomparsa siamo vicini, con tanto affetto, a Maria, Barbara, Beatrice e ai tuoi cari.



Le cognate Gina e Liliana con Vincenzo e Claudio e famiglie. Parma, 24 giugno 2018





Ciao ZIO ERCOLE



ti ricorderemo con tanto affetto.



Matteo e Riccardo. Parma, 24 giugno 2018





Siamo vicini a Maria, Barbara e Beatrice per l'immatura scomparsa del caro ERCOLE



Aronne, Carla, Eronne, Loredana, Vittorio e Lella. Parma, 24 giugno 2018





Eliana, PierBartolomeo, Raffaele, Romeo, Antonia, Carla, Vincenzo, Marco e Patrizia con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Maria, Barbara, Beatrice e famiglie nel ricordo del cugino ERCOLE Parma, 24 giugno 2018





Monica, Beppe e gli amici del bar sono vicini a Barbara in questo triste momento per la perdita del papà ERCOLE Parma, 24 giugno 2018





Un abbraccio a Bea e Barbara per la perdita del papà ERCOLE



Tatiana e Roberto. Parma, 24 giugno 2018





La famiglia Mazzera partecipa al dolore di Maria, Beatrice e Barbara per la perdita del caro ERCOLE Parma, 24 giugno 2018