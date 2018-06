E' mancato all'affetto dei suoi cari ROBERTO BOTTI



di anni 63



Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, la figlia Alessandra con Andrea e Nicolò, il fratello Stefano con Linda, la suocera Marisa, la cognata Lucia, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo lunedì 25 giugno alle ore 9 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di Toccalmatto indi al cimitero di Fontanellato.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Toccalmatto.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Toccalmatto, 24 giugno 2018





Ï Amilcare Tanzi e famiglia





Ï Famiglia Ferrari Livio



Ï Gruppo Alpini Fontanellato





Ugo Mora, Francesca e Manuela con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Alessandra e Mirella per la perdita del caro



Prof. ROBERTO BOTTI Fontanellato, 24 giugno 2018





Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Cristiana Prestianni, i Docenti e il personale Ata dell'Istituto comprensivo di Fontanellato e Fontevivo, partecipano al dolore della famiglia per l'improvvisa scomparsa del



Prof. ROBERTO BOTTI



ricordando l'impegno profuso per lunghi anni a favore della Scuola, in qualità di Docente, Vicepreside e per la capacità di trasmettere il suo grande amore per la musica alle nuove generazioni. Fontanellato, 24 giugno 2018





Ci stringiamo ad Alessandra con sincero affetto in questo momento di grande dolore per la perdita dell'amato papà ROBERTO



e porgiamo sentite condoglianze ai familiari tutti.



Titolari e collaboratori delle Cantine Ceci. Torrile, 24 giugno 2018





Il Corpo Bandistico «Luigi Pini» partecipa con profonda commozione al dolore di Mirella, Alessandra e famiglia per la prematura scomparsa del Maestro ROBERTO BOTTI



fondatore e direttore della banda, stimato musicista ed insegnante, amico sincero.



Lo ricorderemo sempre, proseguendo con la stessa dedizione e passione che lui ci ha trasmesso, il suo impegno per la banda e per la musica. Fontanellato, 24 giugno 2018





Partecipiamo al dolore dei famigliari per la prematura perdita del caro ROBERTO



Aldo Boccacci e famiglia. Noceto, 24 giugno 2018





Gina, Ivonne e Arnaldo Conforti partecipano al grave lutto di Mirella per la perdita del caro ROBERTO Parma, 24 giugno 2018





Genitori e ragazzi della 3° E soon vicini alla famiglia per la perdita del



Prof. ROBERTO BOTTI Fontevivo, 24 giugno 2018