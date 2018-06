E' mancato ai suoi cari GIUSEPPE ELIA



di anni 82



Ne danno il doloroso annuncio i figli Jacqueline con Antonio, Francesco con Michela, Erika con Jean Claude, gli amati nipoti Maria Giulia, Giacomo e Vittoria, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 25 giugno alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Rubbiano indi al Tempio di Cremazione.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Rubbiano.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un sentito grazie a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Medicina dell'Ospedale di Borgotaro. Rubbiano, 24 giugno 2018





Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutti i dipendenti di istituto Parma Qualità partecipano al dolore della collega Jacqueline per la perdita del papà GIUSEPPE Langhirano, 24 giugno 2018





Roberto e Giuliana, Andrea e Alessandra si stringono a Francesco, Michela, Vittoria e familiari per la perdita del caro GIUSEPPE Ramiola, 24 giugno 2018





Gli Alpini di Varano sono vicini a Francesco per la perdita del caro papà GIUSEPPE Varano Melegari, 24 giugno 2018