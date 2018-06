E' mancato ai suoi cari CARLO MONICA



di anni 85



Ne danno il doloroso annuncio i figli Massimo, Elisabetta, Mario con Ilaria, i nipoti Patrick, Jessika, Alessandro, Rebecca, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno in Fornovo lunedì 25 giugno alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Ozzano Taro.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Fornovo, 24 giugno 2018





Ï Renata e Enzo



Ï Cristina e Carlo



Ï Cristiano e Michela





Ï Marzia e Federico



Ï Famiglia Malerba





La cognata Sandra con Antonella, Alessandro e famiglie sono vicini a Massimo, Elisabetta e Mario per la perdita del papà CARLO Fornovo, 24 giugno 2018





I cognati Gisella, Elio, Sergia, Giovanni con tanto affetto sono vicini a Massimo, Elisabetta e Mario per la triste perdita del padre CARLO Medesano, 24 giugno 2018





La cognata Isa con Michela, Riccardo e Laura partecipano con affetto al dolore di Massimo, Elisabetta e Mario per la scomparsa del caro CARLO Fornovo, 24 giugno 2018





La famiglia Cornini Fernando e Marco partecipano al lutto di Massimo, Mario ed Elisabetta per la perdita del papà CARLO Riccò, 24 giugno 2018





I nipoti Lucia e Luca con le rispettive famiglie ricordano il caro zio CARLO Felegara, 24 giugno 2018