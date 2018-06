BRUNO CERMAGLIA

Non chiedetevi perchè vi ho lasciato,ricordate solo il bene che vi ho voluto»Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la moglie Marinella, la figlia Sara con Simona e le adorate nipotine Angelica e Alice, la sorella Marisa con Marco, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 26 giugno alle ore 14.45partendo dalla Sala del Commiato Cofdi Viale Villetta 16 per la chiesa del Cristo Risorto di Via Venezia, proseguendo per il Tempio di Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un sentito ringraziamento al personale medico, infermieristico ed agli OO.SS. del Centro Cure Progressive Coruzzi di Langhirano, un particolare grazie di cuore al dott. Chiapponi e alla dott.ssa Dieci per le amorevoli cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 giugno 2018Ï Bernazzoli Pia e famigliaCiaosappiamo che ci proteggerai anche da lassù.Angelica e Alice.25 giugno 2018Ciao fratellosei stato una gran bella persona.Marisa con Mahad e famiglia.25 giugno 2018Ciaorimarrai sempre nei nostri cuori.Catia, Michele, Lorenzo, Maria Sole.25 giugno 2018Ciaoti ricordemo sempre con affetto.Elide con Bruno, Liliana, Elvi con Nanda, Giuseppe.25 giugno 2018Ciaoti abbiamo voluto bene.Martina, Giulia, Nicolò.25 giugno 2018Marco con Barbara, Patrizia e Paola partecipano al dolore di Marinella e Sara per la perdita di25 giugno 2018