ELISABETTA FERRARI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 51Lo annunciano con dolore il marito Vittorio, la figlia Camilla, la mamma Dorina, la suocera, la cognata ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 26 c.m. alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Busseto ove la cara salma giungerà dall'Ospedale di Vaio, in al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato lunedì 25 in chiesa collegiata dopo la S.Messa vespertina delle ore 18.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 giugno 2018Un abbraccio a Dorina, Vittorio e Camilla per la perdita diI cugini Angelo, Laura e Luigi.25 giugno 2018Profondamente commossi per la prematura scomparsa della caraci uniamo al dolore di Vittorio, Camilla, mamma Dorina e dei familiari tutti.I ragazzi della Baracca.25 giugno 2018