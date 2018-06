VANNA PASSERA

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Alba con Fedele, il caro nipote Gianluca con Maria ed il piccolo Francesco, la cognata Bianca, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani martedì 26 giugno alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per l'abitazione di Roccabianca in Piazza Minozzi 20, ove alle ore 15 si formerà il corteo funebre per la chiesa locale indi al Tempio di Valera.Le ceneri saranno deposte nel cimitero di Fossa.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 21.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante dottor Fabio Briganti, alle infermiere domiciliari di San Secondo P.se ed alle operatrici della Aurora Domus.25 giugno 2018Ï Fam. Giuliano, Giuseppe, Quinto, Alba e Tullia Ferri