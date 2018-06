PIERO MONTALI

«Solo il cuore può misurare l'affetto e l'orgoglio di essere parte della tua famiglia»Venerdì 22 Giugno è mancatoNe danno l'annuncio Maria Pia, Stefano, Raffaele con Giovanna e Elisa.Si ringraziano parenti e amici che ci sono vicini.Un particolare ringraziamento al Dott. Pietro Boschi per la continua e professionale disponibilità.26 giugno 2018Ï Adriano e Gino MaloriÏ Famiglie Vignali Tonino e AlessandroÏ Casa del FormaggioÏ Corradi Luca e Battecca IsabellaÏ Corradi MaurizioZia Teresa, Rosetta e famiglia sono vicine a Maria Pia, Raffaele e Stefano per la perdita del caro26-06-2018Ï Fam. Bruno CollaIl Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutto il personale dell'Istituto Parma Qualità esprimono il loro cordoglio alla famiglia Montali per la scomparsa del loro caro26 giugno 2018Claudio Nevi, Luigi Delendati unitamente ai collaboratori dello Studio Nevi e Delendati si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del signor26 giugno 2018Il Presidente Capanna Vittorio, i vice-presidenti Federico Galloni e Romeo Gualerzi, i consiglieri di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, il Direttore Stefano Fanti e i dipendenti del Consorzio del Prosciutto di Parma partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del signorstimato storico produttore del Comparto del Prosciutto di Parma.26 giugno 2018Silvio Magnani partecipa commosso al dolore della famiglia nel ricordo affettuoso del caro amico26 giugno 2018Paolo, Alessia e Vanna Gabella sono vicini ai familiari del caroin questo triste momento.26-6-2018Partecipano al lutto dei familiari per la dolorosa perdita del signored esprimiamo sincero cordoglio.Ugo Sassi e collaboratori.26 giugno 2018La Fondazione Asilo Infantile «L. Pagani» partecipa al dolore della signora Pia e famigliari per la perdita del signorpersona sensibile e generosa.26-6- 2018Partecipiamo al dolore di Maria Pia, Raffaele, Stefano e famigliari per la perdita diFranca con Franco, Lorenzo, Luca e famiglie, Marcellina con Nicola.26-6-2018In ricordo di tanti anni di lavoro insieme i dipendenti della S.llario Paolo, Luigi, Giambattista, Stefano V. Stefano M., Marco, Roberto, Laura, Deborah, Ivana, Simona, Alessandra, Milena, Stefania e Ellen, partecipano al dolore di Maria Pia, Raffaele, Stefano e famigliari per la perdita del caro26-6-2018Bruno Casoli insieme allo staff della Real Group Srl è vicino ai familiari per la perdita del caro26 giugno 2018Ci uniamo al dolore di Maria Pia, Raffaele, Stefano e rispettive famiglie per la predita del caroFam. Tebaldi Bruno.26-6-2018Partecipiamo al lutto della famiglia Montali per la perdita del signorFratelli Fornaciari.26 giugno 2018