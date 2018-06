CROCE

Si è spento serenamente il nostro caro ALBERTO VENTURINI



Con tanto rimpianto lo annunciano la moglie Luisa, le figlie M.Giuseppina e M.Paola con Arturo; i diletti nipoti Margherita, M.Luisa e Cristian.



Le esequie verranno celebrate oggi, martedì, alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Collecchio.



La salma verrà esposta dalle ore 8,00 in Via delle Basse 1/G presso le nuove sale del commiato «Collecchiesi».



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Collecchio, 26 giugno 2018



Ï Fam. Nello, Antonella Delmonte



Ï Fernando Zaccardi



I condomini di via Frugoni, 5 partecipano al lutto di Maria Paola per la perdita del papà ALBERTO Parma, 26 giugno 2018



Marta e Ferrante, Maria Letizia e Luigi, Gabriele e Marianna, si stringono con affetto a Luisa, Giusy e Paola nel dolore per la perdita del caro ALBERTO



persona indimenticabile. Sala Baganza, 26-6-2018