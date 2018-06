SILVANA STEVANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano con dolore i figli Mario, Enrico con Deanna, i nipoti Matteo, Viola, Serena, Veronica, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 27 giugno partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria Del Rosario indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Un ringraziamento particolare a Francesco Dott. Zaccaro per le amorevoli cure prestate, ed a tutte le persone che l'hanno accudita con tanto affetto.26 giugno 2018Gli amici Ruggero e Anna, Danilo e Laura, Maurizio e Marina, Claudio e Susanna partecipano al lutto dell'amico Enrico per la scomparsa della cara madre signora26 giugno 2018