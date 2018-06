BRUNO ROSATI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Carlo con Gloria, Leonardo e Xeleste, Roberta con Angelo e Jacopo, sorelle, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 27 giugno alle ore 9.30 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse 1/g per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 10.30/12.30 e 15.30/18.30, mercoledì dalle 8.00 in poi.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Fabrizio Peri e al reparto di Ematologia dell'Ospedale di Parma per le premurose cure prestate.26 giugno 2018Ï Bruna, Franco e Luciana MaestriÏ Dario, Bruno TanziÏ Valeria Barletti e figliÏ Giuditta, Mario Barletti e figliÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Franco BerniniÏ Teresa e Rossana RosatiFinisce solo quello che non era e in uno degli infiniti mondi paralleli prima e poi ci ritroveremo.CiaoRoberta e Carlo.26 giugno 2018Un nonno ti vede crescere sapendo che forse ti lascerà prima degli altri.Forse è per questo che ti ama più degli altri.GrazieJacopo.26 giugno 2018Ciao nonnoun grande abbraccio.Leonardo e Xeleste.26 giugno 2018Adua assieme ai figli Ermes, Paolo e Stefano Rosati sono vicini a Giovanna, Roberta e Carlo per la perdita del caro26 giugno 2018Claudio, Anna e Matilde sono vicini a Roberta, Angelo e Jacopo per la perdita del caro26 giugno 2018