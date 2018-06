MARINA SANDEI

E' mancatadi anni 55Lo annunciano il marito Maurizio con Mirko, i fratelli Alessio e Guido, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Pianadetto alle ore 15.30.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada a tutto il personale medico e paramedico del Reparto Infettivi di Parma per le amorevoli cure prestate e un grazie di cuore a tutti i colleghi della Radiologia Ortopedica.26 giugno 2016Ï Lino, Anna Maria, Silvia TortelliÏ Mariateresa, Donatella, Lorenzo e fam.Ï Rina, Tonino e fam.Zia Guerrina con i cugini Ivana e Patrice con rispettive famiglie sono vicini a Maurizio, Mirko, Alessio, Guido e si uniscono al dolore immenso per la scomparsa della cara26 giugno 2018Brunella e Paolo partecipano al dolore di Maurizio, Mirko, Alessio, Guido e famigliari per la perdita della cara26 giugno 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Mirko Scarpari per la perdita della madre Signora26 giugno 2018Il Fondo di Solidarietà «R. Barilla» e il Cral Azienzale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, condividono il dolore dei familiari per la scomparsa della Signora26 giugno 2018I condomini del Condominio Il Terrazzo e suo amministratore porgono sentite condoglianze alla famiglia Sandei- Scarpari per la scomparsa della signora26 giugno 2018l'amicizia è in bocca a tanti, ma nel cuore di pochi e il tuo cuore ne sapeva il valore.Nicoletta, Stefania, Caterina, Giacomina, Sabrina, Francesca, Stefania S., Daniela L., Enrica, Lela, Catia, Daniela.26 giugno 2018I colleghi della Radiologia Ortopedica sono vicini alla famiglia diCi mancherai.26 giugno 2018Tiziana, Luca, Patty, Antonio sono vicini alla famiglia per la perdita della cara26 giugno 2018