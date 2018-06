EZIO BIZZI

E' tornato alla Casa del PadreConfortati dalla fede, nella certezza della resurrezione ne danno il l'annuncio la moglie Elvira, la figlia Suor Patrizia, il fratello Renato, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 27 giugno alle ore 10.15 nella chiesa di Ognissanti in Via Bixio a Parma e si proseguirà per il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ognissanti.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La moglie e la figlia ringraziano di cuore amici e familiari per la carità e l'affetto dimostrati.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Daniele Benoldi per la professionalità e l'umanità mostrate in questi anni.26 giugno 2018La cugina Giuliana con Gianni, Nadia, Daniele e Davide sono vicini ad Elvira e Patrizia nel ricordo del caro26 giugno 2018Ciaoti ricordiamo con affetto.Alba, Cristina, Giuseppe e famiglie.26 giugno 2018