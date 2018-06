MARZIO DOSI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Addolorati lo annunciano la moglie Marcella, il figlio Lorenzo con Emanuela, la sorella Marzia, il cognato Gino, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 26 c.m. partendo alle ore 15,30 dall'Ospedale di Guastalla per la chiesa di Poviglio ove alle ore 16,00 circa verrà celebrata la funzione religiosa indi al cimitero locale.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.26-6-2018Ï Stefania e Gianfranco PaganiIl nipote Maurizio si stringe affettuosamente a zia Marcella e a Lorenzo per la perdita del caro26 giugno 2018Ciao!Ci mancherai.Un grande abbraccio a Marcella e Lorenzo.Laura con Stefano ed il piccolo Alessandro, Cosetta e Luciano Rocchi.26-6-2018Ciaoun grosso abbraccio dagli amici di sempre.Fausto, Gemino, Franco, Bruno, Paolo, Maurizio.26 giugno 2018Gianfranco Pagani si stringe con un forte abbraccio a Marcella e Lorenzo in questo momento di grande dolore per la scomparsa didi cui non dimentica la costante dedizione al lavoro e le tante competenze professionali.26 giugno 2018I soci, i collaboratori ed i dipendenti del «Gruppo Battioni & Pagani» profondamente colpiti dalla scomparsa didi cui rimane vivo il ricordo delle sue grandi doti professionali ed umane, si uniscono nel dolore a Marcella e Lorenzo e porgono le più sentite condoglianze a tutti i famigliari.26 giugno 2018